В Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.



По ее данным, Садыр Жапаров внес соответствующие изменения в указ о кабинете министров от 5 мая 2021 года.

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Документ подписан в целях оптимизации системы управления и реализации Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера».

Агентство в соответствии с законом будет обеспечивать защиту персональных данных и их субъектов, регистрацию держателей (обладателей) массива персональных данных, ведение Реестра держателей массивов персональных данных, а также новосозданный орган будет осуществлять другие задачи и функции.