В Душанбе 16 сентября пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

В Душанбе 16 сентября под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана.

По его данным, в работе сессии будут участвовать президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана— Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Главы государств обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности организации в межсессионный период, заслушают информацию о приоритетных направлениях работы на период предстоящего председательства в ОДКБ Армении.

По итогам сессии планируется принятие декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и около 15 решений. Душанбинский саммит завершит цикл мероприятий уставных органов ОДКБ в рамках таджикского председательства.