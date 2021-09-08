В ГП «Кыргызкомур» вновь сменили директора

В ГП «Кыргызкомур» назначили нового директора. Им стал 51-летний Мирлан Жакыпов. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь предприятия Жийде Зоотбекова.

По ее словам, Марат Турдубаев, назначенный на должность главы «Кыргызкомура» месяц назад, 6 августа, освобожден от должности из-за того, что он не справился с управлением на госпредприятии.

Министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев представил коллективу нового директора — Мирлана Жакыпова. В 2015 году он уже занимал должность гендиректора ГП «Кыргызкомур». Но позже, по данным СМИ, был отстранен от должности из-за возбужденного против него уголовного дела по обвинению в коррупции.

«В суде не доказана виновность Мирлана Жакыпова в коррупции, поэтому уголовное дело тогда было закрыто», — прокомментировала Жийде Зоотбекова.

В 2020 году Мирлан Жакыпов баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан», он проходил в списке под 46-м номером.