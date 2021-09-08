Прослушка активистов. Депутат требует уволить судью Чингиза Бердимуратова

Судья Первомайского районного суда Бишкека Чингиз Бердимуратов нарушил закон, когда вынес постановление о прослушке депутатов и активистов. Об этом на заседании парламента заявил депутат Мирлан Жеенчороев.

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По его словам, следственные действия в отношении нардепов проводятся, только когда в отношении них возбуждается уголовное дело.

«У трех депутатов имеется иммунитет. Уголовное дело возбуждается только с согласия Жогорку Кенеша, и только после этого могут проводиться какие-либо следственные действия. Судья грубо нарушил закон, его нужно освободить от занимаемой должности. Мы должны направить письмо в дисциплинарную комиссию Совета судей», — сказал Мирлан Жеенчороев.

Напомним, ранее политики и юристы обратились к президенту Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни. Им стало известно, что МВД занималось прослушиванием телефонных переговоров около 100 человек, в том числе гражданских активистов, политиков, членов молодежных движений. Как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, в списке на прослушку указаны люди, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие.