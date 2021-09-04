Трансформация земель. Дело Карганбека Самакова прекращено

Уголовное дело в отношении экс-депутата парламента Карганбека Самакова прекращено. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что ранее Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Бишкека.

«В суде первой инстанции прокуратура отказалась от поддержания обвинения. В связи с этим дело Карганбека Самакова прекращено. Бишкекский горсуд в части оснований прекращения дела оставил вердикт без изменений», — сказали редакции.

Напомним, Карганбека Самакова и других обвинили в незаконной трансформации 262 гектаров земель в Байтикском, Лебединовском и Кара-Жыгачском айыльных округах Аламединского района. Судья Октябрьского райсуда Дамирбек Назаров осудил Карганбека Самакова на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Абай Таштанбеков, Аликбай Сариев, Кубанычбек Самаков, Эрнис Койчуманов и Урмат Нурдинов получили по восемь лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества по статье 303 (коррупция) УК КР. По статье 304 (превышение должностных полномочий) по 10 лет тюрьмы получили Арстанбек Ногоев, беглый президент Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев. Все трое находятся в розыске.

Бывший премьер-министр Игорь Чудинов и экс-министр сельского хозяйства Искендер Айдаралиев оштрафованы на 5 миллионов сомов каждый.

17 января 2019 года сыну экс-депутата парламента Карганбека Самакова Кубанычбеку Самакову, приговоренному Октябрьским районным и Бишкекским городским судами к десяти годам лишения свободы, сокращен срок заключения. Он должен отсидеть шесть лет.