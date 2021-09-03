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Власть

Высшая аттестационная комиссия сменила название

Высшая аттестационная комиссия преобразована в Национальную аттестационную комиссию при президенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

В нем отмечается, что стратегическое значение науки в технологическом развитии современного государства определяет необходимость ориентации научной и инновационной деятельности на решение проблем социально-экономического и культурного развития страны.

В целях дальнейшего совершенствования государственной системы аттестации научных и научно-педагогических кадров постановляется преобразовать Высшую аттестационную комиссию при Министерстве образования и науки в Национальную аттестационную комиссию при президенте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205931/
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