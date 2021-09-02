Хорошая новость для бизнеса: будут снижены тарифы страховых взносов

Садыр Жапаров подписал Указ «Об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в целях дальнейшей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане и вывода их из ненаблюдаемого сектора экономики кабинету министров в двухмесячный срок поручается снизить тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства с 27,25 процента до 22 и 14 процентов в зависимости от числа работников и начисляемой заработной платы сроком на три года — с 2022-го по 2024-й; внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего указа.