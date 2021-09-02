21:23
USD 84.70
EUR 100.07
RUB 1.16
Власть

Хорошая новость для бизнеса: будут снижены тарифы страховых взносов

Садыр Жапаров подписал Указ «Об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в целях дальнейшей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане и вывода их из ненаблюдаемого сектора экономики кабинету министров в двухмесячный срок поручается снизить тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства с 27,25 процента до 22 и 14 процентов в зависимости от числа работников и начисляемой заработной платы сроком на три года — с 2022-го по 2024-й; внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего указа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205880/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров подписал указ о создании стабилизационного фонда
Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша»
Кабмин предлагает индексировать размеры страховых частей пенсий с 1 октября
Подписан Указ «О дальнейших мерах цифровой трансформации». Кто будет курировать
В Кыргызстане собрали 18,8 миллиарда сомов страховых взносов за полгода
Ситуация на границе. Пострадавшим предоставят льготы по налогам
Сокращение чиновников прокомментировали в администрации президента
Пенсионная реформа, или Как обобрать кыргызстанцев и оставить стариков ни с чем
Не ухудшайте положение предпринимателей! Бизнес выступил с обращением к властям
Профсоюзы против увеличения размеров страховых взносов
Популярные новости
Достойную жизнь, повышение пенсии. Что еще пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров Достойную жизнь, повышение пенсии. Что еще пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров
Без слова &laquo;грязь&raquo; не&nbsp;обошлось. Обращение Атамбаева ко&nbsp;Дню независимости Без слова «грязь» не обошлось. Обращение Атамбаева ко Дню независимости
Садыр Жапаров подписал Указ &laquo;О&nbsp;назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша&raquo; Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша»
Депутат БГК раскритиковал автобусы, которые привезли из&nbsp;Узбекистана Депутат БГК раскритиковал автобусы, которые привезли из Узбекистана
Бизнес
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;ОАО &laquo;Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подружились банкоматами ОАО «Керемет Банк» и ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» подружились банкоматами
2 сентября, четверг
21:12
Хорошая новость для бизнеса: будут снижены тарифы страховых взносов Хорошая новость для бизнеса: будут снижены тарифы страх...
21:09
Садыр Жапаров подписал указ о создании стабилизационного фонда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 сентября: без осадков
20:47
В Кыргызстане состоялись первые соревнования по снайпингу
20:19
В Бишкеке откроется выставка, посвященная 80-летию Сабиджана Бабаджанова