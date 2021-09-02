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Власть

Депутат БГК недоволен чиновниками мэрии: занимаются популизмом

Депутат БГК Таалайбек Дайырбеков на заседании постоянной комиссии БГК призвал мэрию не заниматься популизмом в вопросе строительства школ в столице.

Он отметил, что муниципалитет заложил пять школ в жилых массивах. «Но денег в бюджете на это нет. Есть только на фундамент. Вот и заложили пять фундаментов. Но ведь можно скооперироваться и довести до конца хотя бы одну школу. Зачем пять-шесть фундаментов заливать? Для красоты, для прессы, чтобы отчитаться, что мэрия что-то делает?» — возмутился он.

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Таалайбек Дайырбеков отметил, что намного эффективнее будет, если строить и сдавать по одному объекту ежегодно. Таким образом постепенно можно решить проблему нехватки школ в столице.

Ранее в мэрии сообщали, что в жилых массивах «Ак-Ордо», «Алтын-Ордо», «Рухий-Мурас», «Ак-Босого» построят четыре школы и одну пристройку к уже существующей в жилмассиве «Ак-Бата».

Ссылка: https://24.kg/vlast/205836/
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