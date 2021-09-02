10:38
USD 84.70
EUR 100.07
RUB 1.16
Власть

Академии «Алтын туйун» присвоен статус национальной

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Республиканской детской инженерно-технической академии «Алтын туйун» присвоен статус национальной. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Статус присвоен за особые заслуги в области внешкольного дополнительного образования, а также значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Теперь академия будет именоваться как «Национальная детская инженерно-техническая академия «Алтын туйун».

Напомним, что 12 мая 2021 года президент посетил академию, где встретился с педагогическим коллективом и родителями учащихся, которые продемонстрировали свои возможности и высказали ряд предложений по дальнейшей модернизации деятельности учреждения. По итогам посещения в целях усиления потенциала учреждения для широкого внедрения педагогических инноваций и накопления новых технологий дополнительного образования Садыр Жапаров поручил увеличить финансирование академии.

«Присвоение академии статуса национальной будет способствовать подготовке молодых высококвалифицированных научных кадров, эффективному взаимодействию с государственными органами, налаживанию сотрудничества с ведущими зарубежными научно-исследовательскими институтами и университетами в области науки и технологий. Кроме этого, после соответствующих решений кабинета министров будет повышена заработная плата основного и технического персонала учебного заведения. В ближайшее время также ожидается открытие спортивных площадок, возвести которые поручил Садыр Жапаров во время своего визита», — говорится в сообщении.

На сегодня академия обучает более 1,8 тысячи детей робототехнике, основам технического моделирования, информатике и программированию, инженерии, 3D-моделированию, компьютерному дизайну, изобретательству и патентованию, рисованию, шахматам и многому другому в онлайн и офлайн-режимах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205769/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Помогите сохранить детскую площадку! Горожане обратились к Садыру Жапарову
Садыр Жапаров принял генсека ОДКБ Станислава Зася
Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана
Не занимали ни тыйына. Пресс-секретарь президента пояснил слова Садыра Жапарова
Садыр Жапаров поговорил по телефону с Эмомали Рахмоном. Что обсудили президенты?
Парад независимости в Бишкеке. Как это было
Адвокаты, правозащитник, учителя. Кого еще наградил президент орденами
Садыр Жапаров наградил работников культуры званиями и орденами
Награды вручил президент за вклад в перекрестный год Кыргызстана и России
Ордена, медали и грамоты работникам здравоохранения вручил Садыр Жапаров
Популярные новости
Достойную жизнь, повышение пенсии. Что еще пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров Достойную жизнь, повышение пенсии. Что еще пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров
Без слова &laquo;грязь&raquo; не&nbsp;обошлось. Обращение Атамбаева ко&nbsp;Дню независимости Без слова «грязь» не обошлось. Обращение Атамбаева ко Дню независимости
Садыр Жапаров подписал Указ &laquo;О&nbsp;назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша&raquo; Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша»
Стендап-комику Идраку Мирзализаде придется покинуть Россию навсегда. Решение МВД Стендап-комику Идраку Мирзализаде придется покинуть Россию навсегда. Решение МВД
Бизнес
Сооснователь Kupuev Academy Аселия Купуева: Образование открыло мне мир Сооснователь Kupuev Academy Аселия Купуева: Образование открыло мне мир
Открыта регистрация на&nbsp;восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий Открыта регистрация на восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий
Beeline поздравляет с&nbsp;Днем независимости и&nbsp;дарит бесплатные звонки за&nbsp;рубеж Beeline поздравляет с Днем независимости и дарит бесплатные звонки за рубеж
Билеты на&nbsp;матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Палестина уже в&nbsp;продаже Билеты на матч Кыргызстан — Палестина уже в продаже
2 сентября, четверг
10:31
COVID-19 в мире. Заразились более 218,3 миллиона, умерли более 4,5 миллиона COVID-19 в мире. Заразились более 218,3 миллиона, умерл...
10:25
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 сентября
10:00
Сооснователь Kupuev Academy Аселия Купуева: Образование открыло мне мир
09:53
В кафе-баре Cherdak произошла драка. Официанту разбили голову кастетом
09:46
Академии «Алтын туйун» присвоен статус национальной