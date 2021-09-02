Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Республиканской детской инженерно-технической академии «Алтын туйун» присвоен статус национальной. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Статус присвоен за особые заслуги в области внешкольного дополнительного образования, а также значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Теперь академия будет именоваться как «Национальная детская инженерно-техническая академия «Алтын туйун».

Напомним, что 12 мая 2021 года президент посетил академию, где встретился с педагогическим коллективом и родителями учащихся, которые продемонстрировали свои возможности и высказали ряд предложений по дальнейшей модернизации деятельности учреждения. По итогам посещения в целях усиления потенциала учреждения для широкого внедрения педагогических инноваций и накопления новых технологий дополнительного образования Садыр Жапаров поручил увеличить финансирование академии.

«Присвоение академии статуса национальной будет способствовать подготовке молодых высококвалифицированных научных кадров, эффективному взаимодействию с государственными органами, налаживанию сотрудничества с ведущими зарубежными научно-исследовательскими институтами и университетами в области науки и технологий. Кроме этого, после соответствующих решений кабинета министров будет повышена заработная плата основного и технического персонала учебного заведения. В ближайшее время также ожидается открытие спортивных площадок, возвести которые поручил Садыр Жапаров во время своего визита», — говорится в сообщении.

На сегодня академия обучает более 1,8 тысячи детей робототехнике, основам технического моделирования, информатике и программированию, инженерии, 3D-моделированию, компьютерному дизайну, изобретательству и патентованию, рисованию, шахматам и многому другому в онлайн и офлайн-режимах.