Президент рассказал, как намерен обеспечить светлое будущее следующих поколений

В 2021 году Кыргызстан на покрытие бюджета не занял ни тыйына. Об этом во время празднования 30-летия независимости страны заявил президент Садыр Жапаров.

«Государственная политика на ближайшие пять лет направлена на построение современного, развитого Кыргызстана, повышение доверия граждан к стране, единства, творческой активности народа, а также улучшение качества жизни и защиты прав граждан. Поэтому будут реализовываться проекты и программы, направленные на создание перспективной и свободной бизнес-среды, которая определит будущее страны», — заверил глава государства.

В то время как я стал президентом, бюджет был пуст, а в резервах не осталось ни тыйына. Садыр Жапаров

По его словам, власти готовятся к созданию стабилизационного фонда для грамотного использования финансовых ресурсов, реализации неотложных и срочных мер, а также обеспечения светлого будущего следующих поколений.

«Если в прошлом году Кыргызстан занял $350 миллионов на покрытие бюджета, то в этом году мы нашли способ улучшить ситуацию, не занимая ни тыйына. Наша ближайшая цель — аккумулировать в Стабилизационном фонде не менее 17 миллиардов сомов. Мы разработали планы по оказанию финансовой помощи малому и среднему бизнесу для смягчения последствий пандемии. На оказание беспроцентной финансовой помощи малому и среднему бизнесу планируется выделение шести миллиардов сомов», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства добавил, что также будет создан гарантийный фонд в размере $24 миллионов, который позволит малому и среднему бизнесу получать ссуды от коммерческих банков.

Для выхода из теневой экономики будут снижены ставки страховых взносов по государственному социальному страхованию для малого и среднего бизнеса.

«Например, страховые взносы для предпринимателей, создающих 15 рабочих мест, будут снижены с 17 до 4 процентов. Готовятся соответствующие указы и постановления кабинета министров», — сказал Садыр Жапаров.