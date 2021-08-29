Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство новой ГЭС «Бала-Саруу»

Садыр Жапаров сегодня находится с рабочей поездкой в Таласской области. По данным пресс-службы президента, он заложил капсулу под строительство новой гидроэлектростанции «Бала-Саруу» при Кировском водохранилище.

Главу государства проинформировали, что при содействии Министерства энергетики и промышленности, ОАО «Национальная холдинговая компания», ОАО «Чакан ГЭС» приступили к реализации проекта строительства «Бала-Саруу» ГЭС на нижнем бьефе Кировского водохранилища.

В соответствии с разработанной дорожной картой проект должен быть завершен в декабре 2022 года.

Фото пресс-службы президента

Эта ГЭС позволит максимально эффективно использовать гидроэнергетические ресурсы Кировского водохранилища, которые ранее не были задействованы.

Проект подразумевает строительство ГЭС с тремя генераторами общей мощностью 25 мегаватт со среднегодовой выработкой электроэнергии в размере 92 миллиона киловатт-часов.

Объем требуемых источников финансирования, согласно разработанному ТЭО, составляет $22,9 миллиона. По данным пресс-службы, вопрос источника финансирования решается с Российско-Кыргызским фондом развития и находится в продвинутой фазе.

Новая ГЭС создаст благоприятный и надежный режим работы электрических сетей.

Садыр Жапаров подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию энергетики, поскольку это основа экономики и одна из ключевых отраслей, способствующих улучшению условий жизни населения.

«Наша главная задача — строить новые гидроэлектростанции и развивать экономику, сохраняя при этом окружающую среду и передавая ее будущим поколениям. Обеспечение энергетической независимости и безопасности — одна из главных целей на сегодня. В настоящее время особое внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии, в том числе строительству малых гидроэлектростанций. Конечно, отрадно, что малые ГЭС строятся в регионах страны усилиями наших патриотичных и опытных граждан, которые вносят свой вклад в развитие данной отрасли», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, реализация масштабных отраслевых проектов — один из важных шагов в будущее. Он выразил уверенность в том, что строительство «Бала-Саруу» ГЭС даст большой импульс для увеличения государственных генерирующих мощностей, а также создаст благоприятные условия для социально-экономического развития Кыргызстана.

Режим работы этой ГЭС будет синхронизирован с ирригационным режимом работы Кировского водохранилища. Здесь установят современное оборудование с использованием новейших технологий, модернизируют механическое оборудование плотины, внедрят новейшие системы учета объема воды, поступающей в водохранилище и из него.

Все это позволит использовать накопленный объем воды для орошения.

По словам президента, проектирование и строительство новых ГЭС, монтажные работы будут производиться отечественными компаниями.

В ходе реализации этого проекта произведенная электроэнергия будет продаваться, а вырученные средства будут использоваться для покрытия финансовых обязательств. Тем самым, не будет нагрузки на государственный бюджет.

ГЭС «Бала-Саруу» станет государственным локомотивом малой гидроэнергетики в республике.

Садыр Жапаров поручил профильным государственным органам обратить особое внимание на приоритеты и принять своевременные, эффективные меры по решению вопросов строительства. Министерство энергетики и промышленности несет ответственность за полную, успешную и качественную реализацию проекта.

Глава государства сообщил, что сейчас разрабатываются проект запуска второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2, модернизация Токтогульской и Ат-Башинской ГЭС, проекты строительства малых ГЭС при Папанском, Орто-Токойском, Торт-Кульском водохранилищах, а также проекты строительства Камбаратинской ГЭС-1 и Кара-Кульской ГЭС.

По словам Садыра Жапарова, реализация этих проектов укрепит энергетическую безопасность страны, обеспечит электроэнергией всех граждан, а также выполнит взятые на себя кыргызской стороной обязательства по международным соглашениям в области электроснабжения.