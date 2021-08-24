Выборы-2021. Как будут определены одномандатные округа, рассказали в ЦИК

В ЦИК рассказали, как будут формироваться одномандатные округа.

По словам заместителя председателя комиссии Абдыжапара Бекматова, главный принцип заключается в том, что в избирательных округах должно быть примерно равное число избирателей. Отклонение от средней нормы допускается в пределах 20 процентов. Следует также соблюдать административно-территориальные границы. Нельзя создать округ внутри другого округа.

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Согласно закону будет 36 округов, из них четыре в Бишкеке. В Чуйской области шесть, Иссык-Кульской — три, Нарынской — два, Таласской — два, Баткенской — три, в Ошской и Джалал-Абадской — по семь, в Оше — два.

Напомним, по новому избирательному законодательству в Кыргызстане введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 54 парламентария избираются по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.