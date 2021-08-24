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Власть

Из Кыргызстана запретили вывозить катализаторы и остатки драгметаллов

Введен временный запрет на вывоз катализаторов, бывших в употреблении, шлака, золы и остатков драгоценных металлов, содержащихся в катализаторах. Постановление подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

Решение о введении временного запрета направлено на охрану жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных и растений путем сокращения загрязнения атмосферы выбросами выхлопных газов автомобилей.

Таможенной и Пограничной службам поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза указанных товаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204900/
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