Из Кыргызстана запретили вывозить катализаторы и остатки драгметаллов

Введен временный запрет на вывоз катализаторов, бывших в употреблении, шлака, золы и остатков драгоценных металлов, содержащихся в катализаторах. Постановление подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

Решение о введении временного запрета направлено на охрану жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных и растений путем сокращения загрязнения атмосферы выбросами выхлопных газов автомобилей.

Таможенной и Пограничной службам поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза указанных товаров.