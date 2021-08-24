Облегчить процедуру оформления пенсий предлагает депутат

Депутат парламента Аалы Карашев предлагает засчитывать общий страховой стаж до 1996 года, не требуя подтверждающих документов.

По его словам, сегодня, несмотря на периодически вносимые изменения в законодательство, регулирующее вопросы пенсионного обеспечения, процедура назначения пенсий остается усложненной.

Основная проблема заключается в процедурах расчета части пенсий до 1996-го — первой страховой.

«Эта часть выплаты назначается с учетом страхового стажа и размера заработной платы работника в период до введения персонализированного учета, который начал действовать с 1 января 1996 года. Чтобы подтвердить его, следует представить справки, выписки из трудовой книжки с каждого места работы за 60 месяцев любого периода трудовой деятельности до 1996-го. Иногда это невозможно, поскольку многие предприятия прекратили существование, а в архивах не всегда содержатся такие сведения. Либо для назначения пенсии может быть использован упрощенный расчет, исходя из размера минимальной заработной платы, установленного на момент подачи заявления в Социальный фонд. Но он является не столь значительным и составляет всего 10 процентов», — пояснил Аалы Карашев.

Пенсия просто исчезает или снижается. На расчеты требуется около 90 процентов времени как работников Социального фонда, так и заявителя.

Нардеп подчеркнул, что, несмотря на требование законодательства оформлять пенсию в течение 10-15 дней, в действительности для этого требуется до полугода. Он предлагает упростить расчет величины первой страховой части пенсии. Для этого следует ввести учитываемые фиксированные величины стажа работы в количестве 19 лет для мужчин и 14 лет для женщин в зависимости от возраста выхода на пенсию с 2022 года.

«Фиксированный размер стажа начиная с 2022-го ежегодно снижается. Число лиц, работавших до 1996- го, также будет неизбежно сокращаться. Таким образом, расширится охват пенсионным обеспечением тех лиц, которые ранее не могли найти или подтвердить страховой стаж или сведения о заработной плате до 1996 года. То есть значительно улучшится качество услуг по назначению пенсий. Как следствие, существенно сократятся сроки оформления», — считает Аалы Карашев.

Уточняется, что для исчисления страховой части пенсии до введения персонифицированного учета потребуется увеличить расходную часть бюджета Соцфонда за счет средств Пенсионного фонда в размере 193,7 миллиона сомов. Однако это сэкономит человеко-часы, оптимизирует штат и сократит административный ресурс.