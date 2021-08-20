Роман Головченко: Крайне важен процесс создания общего рынка госзакупок ЕАЭС

«Считаем важным продолжающийся переговорный процесс создания общего рынка по государственным и муниципальным закупкам ЕАЭС», — заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

По его словам, вчера в узком формате состоялся конструктивный диалог по всем актуальным вопросам. Достигнутые договоренности направлены на защиту общего рынка стран — участниц ЕАЭС. При этом премьер-министр Беларуси считает, что за год государства Евразийского экономического союза существенно продвинулись в создании единого рынка госзакупок.

«Сформирован и запущен евразийский реестр промышленных товаров, формируется нормативная база. Недавно совет ЕЭК определил условия и производственные процессы для группы товаров автомобилестроения. Мы уверены, что в условиях бездумного применения в международных отношениях мер экономического ограничения и давления повышения технологической независимости в компетенции союза это, безусловно, правильное направление движения в нашей интеграции. Надеемся, что российская сторона сохранит доступ к госзакупкам для компаний стран ЕАЭС, которые были включены в российский реестр, но еще не успели переключиться на евразийский», — высказался он.

Кроме того, Роман Головченко отметил, что считает важными стабильное функционирование продовольственного рынка ЕАЭС, а также сотрудничество с Китаем и скоординированную транспортную политику союза. Он также подчеркнул необходимость контроля за применяемыми мерами воздействия третьих государств в промышленной и иных экономических сферах. И считает, что это необходимо для своевременного реагирования на вызовы и угрозы.