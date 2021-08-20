Армения поддерживает создание евразийской страховой организации

«Мы поддерживаем создание евразийской страховой компании, которая позволит увеличить объем страховой поддержки путем формирования дополнительной страховой емкости», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

По его словам, в период пандемии страны ЕАЭС создали «зеленые коридоры» для перевозки важных товаров, что позволило избежать дефицита важных товаров и серьезных перебоев во взаимной торговле. Ведутся работы по подготовке дорожной карты по формированию общего рынка органической сельхозпродукции.

«Меры, предусмотренные в этом документе, будут способствовать развитию агропромышленного комплекса ЕАЭС. Следующий этап — повышение конкурентоспособности товаров на внутренних и внешних рынках. В этом вопросе важно подготовить страховую поддержку экспорта товаров внутри ЕАЭС и на рынки третьих государств», — высказался Никол Пашинян.

Кроме того, премьер-министр Армении отметил важность выработки единых принципов в регулировании транспортной отрасли, а также работу по созданию единого рынка нефти и газа.