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Власть

Об отношениях с Россией и русском языке в Кыргызстане рассказал Акылбек Жапаров

«В Кыргызстане всегда с уважением относились к России, ее истории и культуре», — заявил сегодня министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на кыргызско-российском бизнес-форуме.

По его словам, встречи представителей двух стран на различных площадках и по различным темам и в России, и в Кыргызстане крайне важны с точки зрения осознания ситуации и выработки совместных решений. Чиновник подчеркнул, что у двух государств очень много точек соприкосновения. Это и торгово-экономические, социальные, культурные и гуманитарные отношения.

«Но главным аргументом и источником сотрудничества, считаю, является наша общая история. Это и суровые годы Великой Отечественной войны, постсоветская индустриализация и масштабные стройки века, БАМ, освоение целины, освоение космоса. Сегодня жизнь вновь сблизила наши страны уже в рамках ЕАЭС и других объединений. Это уже современная история и будущее наших государств и народов», — сказал он.

Акылбек Жапаров особо отметил, что русский язык всегда оставался одним из ведущих языков в Кыргызстане, и сегодня, согласно Конституции, он является официальным. В Кыргызстане сохранились русскоязычные названия населенных пунктов, памятники великих русских поэтов, путешественников, общественных деятелей. Кроме того, он считает главным тот факт, что в республике сохранены памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны. Сегодня они стали частью кыргызской культуры и достоянием народа.

«Примером уважительного отношения к русскому языку является и фактор того, что практически каждый кыргызстанец владеет разговорным русским языком. Мое становление как государственного служащего и политика также было связано именно с русским языком и Россией. Мы не убрали, не снесли ни один памятник Ленину. У нас есть 23 февраля, 8 Марта, 1 Мая, у нас есть 9 Мая и даже красная дата 7 ноября. Это для тех горячих голов, которые выступают у нашего посольства в России. Посмотрите свою историю сегодня, что там и что здесь, мы более русскоязычные. Мы больше уважаем свою историю, чем многие горячие головы, которые в угоду парламентским выборам хотят зажечь фитиль между двумя нашими народами», — заключил замглавы кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204444/
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