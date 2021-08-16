Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по ситуации в Афганистане

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана выступил с заявлением по ситуации в Афганистане. Текст распространил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, общественность Кыргызстана с большой тревогой наблюдает за событиями в Афганистане.

«Мы понимаем, что на долю афганского народа выпали тяжелые испытания, и искренне верим в то, что различные политические силы Афганистана, взявшие ответственность за страну, незамедлительно сядут за стол переговоров и найдут жизненно важные компромиссы в интересах собственного народа. Мы призываем все политические силы Афганистана проявить мудрость и чувство ответственности за стабильность и процветание не только в своей стране, но и во всем регионе», — говорится в заявлении.

Особую озабоченность вызывает судьба афганской молодежи, особенно ее женской части, которая, как и кыргызская молодежь, стремится получить современные знания, освоить новые технологии и обрести востребованные профессии, чтобы трудиться во благо своей родины. ГКНБ Кыргызстана

«Мы прекрасно понимаем, что невозможно получить качественное образование в условиях вооруженного политического противостояния, когда экономическая жизнь страны парализована и тысячи семей вынуждены покинуть родные места», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим в ГКНБ считают своим долгом оказать посильную поддержку талантливым афганским студентам, предоставив им студенческие визы для обучения в университетах Кыргызстана.

«Наши университеты являются самыми свободными и интернациональными в регионе. Мы готовы продолжить выдачу виз гражданам Афганистана, ранее обучавшимся в местных учебных заведениях, а также принять до 500 студентов, которые хотели бы обучаться в вузах Кыргызстана», — отметили в ведомстве.

При этом в ГКНБ КР пояснили, что студентам предстоит самостоятельно решить вопрос с приездом в Кыргызстан, поиском жилья, выбором университета и оплатой за обучение.

Министерство образования и науки Кыргызстана и учебные заведения в стране в свою очередь обязуются принять необходимые меры для оказания афганским студентам консультативной поддержки, чтобы помочь им обустроиться, выбрать подходящий университет и направление обучения.

Радикальное движение «Талибан» после объявления о выводе американских войск весной 2021 года начало наступление на позиции афганской армии и к августу установило контроль над большей частью территории Афганистана. Накануне объявлено о полном контроле над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост.