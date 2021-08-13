Садыр Жапаров внес изменения в закон о трансформации земельных участков

Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий изменения в Закон «О переводе (трансформации) земельных участков». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, документ направлен на решение многолетних проблем граждан, построивших дома на земельных участках, где застройка жилья не планировалась.

Отмечается, что теперь законом решаются вопросы о порядке получения документов на земельные участки путем разъяснения процедуры и уточнения органов, в которые можно обратиться.

«Принимая во внимание жизненные трудности граждан, связанные с экономической ситуацией в стране, ростом цен, пандемией, которые так или иначе влияют на уровень жизни, закон освобождает от необходимости выплаты компенсации, связанной с сельскохозяйственными потерями. Отметим, что до настоящего момента при трансформации земли владельцы земельных участков, на которых были построены жилые дома, должны были выплачивать стоимость сельскохозяйственных потерь и упущенной выгоды», — поясняет пресс-служба.

Документом инициатива по обустройству инфраструктуры возникших жилых массивов передается собственникам трансформированных земель.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.