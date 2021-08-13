20:31
USD 84.79
EUR 99.60
RUB 1.15
Власть

Садыр Жапаров внес изменения в закон о трансформации земельных участков

Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий изменения в Закон «О переводе (трансформации) земельных участков». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, документ направлен на решение многолетних проблем граждан, построивших дома на земельных участках, где застройка жилья не планировалась.

Отмечается, что теперь законом решаются вопросы о порядке получения документов на земельные участки путем разъяснения процедуры и уточнения органов, в которые можно обратиться.

«Принимая во внимание жизненные трудности граждан, связанные с экономической ситуацией в стране, ростом цен, пандемией, которые так или иначе влияют на уровень жизни, закон освобождает от необходимости выплаты компенсации, связанной с сельскохозяйственными потерями. Отметим, что до настоящего момента при трансформации земли владельцы земельных участков, на которых были построены жилые дома, должны были выплачивать стоимость сельскохозяйственных потерь и упущенной выгоды», — поясняет пресс-служба.

Документом инициатива по обустройству инфраструктуры возникших жилых массивов передается собственникам трансформированных земель.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203985/
просмотров: 52
Версия для печати
Материалы по теме
Продают сельхозугодья под жилье. Житель Сузака пожаловался на местные власти
Возле Дома правительства очередной митинг. Требуют трансформации земель
Успел. Садыр Жапаров подписал закон о трансформации земель
Трансформация земель. Митингующие намерены ночевать у Дома правительства
Жители Чуйской области третий день митингуют: требуют трансформации земли
В Бишкеке митингуют жители Чуйской области: требуют узаконить земли
Правительство хочет легализовать дома, построенные на пашнях
В Кыргызстане 6 миллионов гектаров земли не трансформированы
Очередное заседание парламента началось традиционно с критики правительства
Депутат предлагает разрешить на сельхозугодьях строить детсады, школы и больницы
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов выехал из&nbsp;страны Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов выехал из страны
В&nbsp;Кыргызстане новый учебный год начнется с&nbsp;15&nbsp;сентября В Кыргызстане новый учебный год начнется с 15 сентября
В&nbsp;октябре 2020 года произошла насильственная смена власти&nbsp;&mdash; секретарь Совбеза В октябре 2020 года произошла насильственная смена власти — секретарь Совбеза
В&nbsp;Госдуме вновь предложили ввести визовый режим со&nbsp;странами Центральной Азии В Госдуме вновь предложили ввести визовый режим со странами Центральной Азии
Бизнес
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Что делать, чтобы не&nbsp;остаться без газа? В&nbsp;августе должников начнут отключать Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
13 августа, пятница
20:28
Садыр Жапаров внес изменения в закон о трансформации земельных участков Садыр Жапаров внес изменения в закон о трансформации зе...
20:21
Бишкекчане, живущие на улице Токомбаева, жалуются на громкий азан
20:00
Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
19:47
Число пьяных за рулем растет. В УПСМ сняли социальный ролик для водителей
19:30
Цифра дня. 573,4 миллиона сомов пени и санкций списала Налоговая служба