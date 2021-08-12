Мое личное решение. Таалайбек Сарыбашов ушел с должности и. о. мэра Бишкека

И. о. мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашов покинул должность. Об этом он сообщил сам.

«Сегодня я решил по собственному желанию покинуть пост и. о. мэра. Благодарю президента Садыра Нургожоевича за то, что доверил исполнять обязанности и. о. мэра столицы. Последние три года был мэром города Оша. За это время я сделал все, что было в моих силах, хоть и мало. Планировали улучшить нашу столицу. Я верю, что придет день, когда я внесу свой вклад в развитие Бишкека. Уважаемые кыргызстанцы, в том, что я ухожу со своей должности, нет никакой политики. Это мое личное решение. Народ сам оценит ранее проделанный труд», — сказал Таалайбек Сарыбашов.

Таалайбек Сарыбашов был назначен на должность и. о. главы Бишкека

2 августа.

Отметим,