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Власть

В Генпрокуратуре большая чистка: решения президента о кадровых перестановках

Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Нуркамал Набиев освобожден от занимаемой должности первого заместителя генерального прокурора Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, другим распоряжением глава государства назначил на эту должность Абая Молдокматова.

Рысбек Альчиев также освобожден от должности заместителя генерального прокурора. Вместо него распоряжением президента назначен Кумарбек Токтакунов.

Еще одним замом главы надзорного органа стал Адыл уулу Кубан.

Нуркамал Набиев проработал первым замом генпрокурора девять месяцев. Он был назначен на этот пост после октябрьских событий и смены власти в стране.

Абай Молдокматов работал замом Курманкула Зулушева. Теперь он будет работать в ранге его первого зама.

Кумарбек Токтакунов до этого назначения был начальником управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры.

Адыл уулу Кубан работал начальником управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203755/
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