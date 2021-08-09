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Власть

Утверждены суммы выплат бизнесу, пострадавшему во время конфликта на границе

Утвержден порядок возмещения ущерба субъектам предпринимательства Баткенской области, пострадавшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе весной этого года. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Согласно принятому решению, ОАО «Айыл Банк» и ОАО «РСК Банк» рекомендовано списать и реструктуризировать кредиты, полученные до 28 апреля 2021 года жителями и субъектами предпринимательства Баткенской области, пострадавшими в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе 28-30 апреля 2021-го.

Министерству экономики и финансов по согласованию с комитетом по бюджету и финансам Жогорку Кенеша поручено выдать бюджетные кредиты 76 пострадавшим предпринимателям в размере 15,2 миллиона сомов на следующих условиях:

  • сумма кредита — по 200 тысяч сомов;
  • процентная ставка — 0,1 процента годовых;
  • срок погашения — три года ежеквартальными равными платежами;
  • на беззалоговой основе;
  • финансовые санкции — 0,2 процента годовых, начисляемых на сумму просроченной задолженности;
  • льготный период на погашение основной суммы задолженности — один год.

Министерство экономики и финансов также выплатит единовременную компенсацию пострадавшим предпринимателям на сумму 14 миллионов 505 тысяч сомов.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203539/
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