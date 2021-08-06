Глава кабмина посетил пострадавшие от схода селя районы Иссык-Кульской области

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетил Ак-Суйский и Джети-Огузский районы, пострадавшие от схода селевых потоков. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Улукбек Марипов осмотрел разрушенный мост в селе Теплоключенка, который пострадал в результате повышения уровня воды в реке Ак-Суу. Профильным госорганам поручено в максимально сжатые сроки начать строительство двух мостов и завершить берегоукрепительные работы.

Далее он встретился с жителями Теплоключенки, где проживают более 14 тысяч человек, половина из которых не имеет собственного жилья. В селе с 1991 года не решались вопросы трансформации земель. Однако решением кабинета министров произведена трансформация 99 гектаров земли, которые будут распределены между жителями села.

Глава кабмина посетил парк «Ривер» в Караколе, построенный в 2017-м, который также пострадал от схода селевых потоков. Он передал руководству парка 50 тысяч сомов из своего резервного фонда и поручил ускорить подсчет нанесенного ущерба.

«В этом году мы столкнулись с результатами разрушительных природных стихийных бедствий. Идет работа по ликвидации их последствий, Министерство чрезвычайных ситуаций перешло на режим экстренного реагирования. Необходимо провести предупредительные работы, граждане должны чувствовать себя в безопасности», — сказал Улукбек Марипов, поручив МЧС, местным органам власти в сжатые сроки провести комплекс восстановительных работ в пострадавших районах.

Напомним, что в результате схода селей в Джети-Огузском районе размыты дороги, произошел прорыв дамбы. В данное время проводятся очистительно-восстановительные работы на автодорогах. В селе Кызыл-Суу были подтоплены дворы жилых домов и хозяйственные постройки, два пешеходных моста унесло водой. Силами Министерства транспорта и дорог и Министерства чрезвычайных ситуаций проведены работы по укреплению автомобильного моста, ведутся берегоукрепительные работы.