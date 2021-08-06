В рамках консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Туркменбаши Садыр Жапаров встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, импорт природного газа и электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан, развитие туризма. Обсуждена также реализация договоренностей, достигнутых во время официального визита Садыра Жапарова в Туркменистан в июне 2021 года.

«Президент Туркменистана с удовлетворением отметил итоги официального визита, в ходе которого проведены обстоятельные, плодотворные встречи и переговоры, намечены перспективные направления сотрудничества. Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность в том, что консультативный совет даст хороший импульс в вопросах развития не только двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном, но и на региональном уровне с другими братскими странами — Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном», — говорится в сообщении.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что на консультативной встрече у лидеров стран региона есть возможность для обсуждения многих актуальных вопросов, в том числе регионального характера и вопросов международной повестки.

Садыр Жапаров выразил туркменской стороне благодарность за традиционно теплую встречу кыргызской делегации и оказанное гостеприимство. Он подтвердил готовность кыргызской стороны принять все меры для дальнейшего укрепления и развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Президент также подчеркнул, что считает актуальным проведение консультативного совета с учетом наличия между странами региона общих вопросов для обсуждения и совместного решения.

«Такие серьезные вопросы, как энергетика, торговля, транспорт, транзит, а также противостояние современным вызовам требуют коллективного обмена мнениями и поиска решений», — сказал Садыр Жапаров.

Лидеры двух стран наметили совместные планы дальнейшего взаимодействия, выразили готовность к углублению взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях.