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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Кой-ташские события. Равшана Джеенбекова заключили в Бишкекский СИЗО-1

Бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков арестован. Такое решение сегодня вынес Первомайский районный суд. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

 

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«Равшана Джеенбекова заключили в СИЗО-1 в рамках уголовного дела по кой-ташским событиям. Он будет содержаться под арестом до 5 октября» сказал он.

По данным юриста, судья Азирет Медеров обосновал свое решение тем, что Равшан Джеенбеков может скрыться от органов следствия, и недопущением его ненадлежащего поведения, оказанием давления на свидетелей.

Замир Жоошев подчеркнул, что никаких оснований арестовывать политика у суда не было.

Напомним, Равшан Джеенбеков вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и другими его соратниками проходит обвиняемым по уголовному делу по кой-ташским событиям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203265/
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