Кой-ташские события. Равшана Джеенбекова заключили в Бишкекский СИЗО-1

Бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков арестован. Такое решение сегодня вынес Первомайский районный суд. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.
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По данным юриста, судья Азирет Медеров обосновал свое решение тем, что Равшан Джеенбеков может скрыться от органов следствия, и недопущением его ненадлежащего поведения, оказанием давления на свидетелей.
Замир Жоошев подчеркнул, что никаких оснований арестовывать политика у суда не было.
Напомним, Равшан Джеенбеков вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и другими его соратниками проходит обвиняемым по уголовному делу по кой-ташским событиям.