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Власть

Садыр Жапаров подписал закон о понижении штрафов за нарушения ПДД

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Кодекс о нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 30 июня 2021 года. Согласно документу, снижаются штрафы за незначительные правонарушения против порядка управления в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта и электротранспорта, а также устанавливается альтернативный вид взыскания в виде предупреждения или штрафа первой категории за нарушение Правил дорожного движения пешеходом, велосипедистом, лицом, управляющим гужевым транспортом, или погонщиком животных.

Кроме того, законом увеличивается льгота при своевременной оплате штрафа — до 70 процентов. Это возможно при отдельных видах нарушений:

  • нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности;
  • превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину свыше 10 километров в час, но не более 20 километров в час;
  • невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);
  • нарушение правил остановки или стоянки;
  • несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части или нарушение правил движения по автомагистралям;
  • невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;
  • нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;
  • нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами (за исключением требования движения на всех механических транспортных средствах в светлое время суток вне населенных пунктов с включенным ближним светом фар).

Размер штрафа в данном случае будет составлять 300 сомов.

Штрафы за эти же нарушения, не оплаченные до вступления в силу закона, подлежат оплате в соответствии с его нормами с аннулированием пени и восстановлением льготного срока.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203159/
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