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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Бишкеке задержан директор ГП «Кыргызкомур» Канатбек Ашырбаев

В Бишкеке по подозрению в коррупции задержаны директор и бухгалтер ГП «Кыргызкомур». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, руководством ГП «Кыргызкомур» в целях извлечения выгоды создана устойчивая коррупционная схема при реализации добытого угля с месторождения Кара-Кече.

«В последующем сырье продавалось через подконтрольные компании различным потребителям, в том числе ТЭЦ Бишкека. Согласно результатам проведенной экспертизы со стороны Государственной инспекции по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности, установлен факт занижения объемов добытого государственным предприятием угля — более 370 тысяч тонн на сумму около 600 миллионов сомов в год», — говорится в сообщении.

Так, 3 августа в рамках материалов досудебного производства задержаны и водворены в ИВС ГКНБ директор госпредприятия А.К.Ы. (Канатбек Ашырбаев. — Прим. 24.kg) и бухгалтер филиала «Кара-Кече» Д.Р.Э.

Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203121/
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