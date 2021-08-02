Чиновники Кыргызстана провалили проект Digital-CASA и потеряли $50 миллионов

Всемирный банк намерен отменить финансирование проекта Digital-CASA на $50 миллионов. Об этом редакции 24.kg стало известно из собственных источников.

ВБ провел виртуальную миссию с 7 мая по 15 июля 2021 года, в рамках которой изучалась реализация проекта и в целом его эффективность. По данным, требующим официального подтверждения, прогресс по целям Digital-CASA признан неудовлетворительным. Это значит, что за три года чиновники практически ничего не сделали.

Более того, по неофициальным данным, сейчас кыргызская сторона предлагает реструктуризировать проект, изменив сферу действия и ожидаемые результаты. Однако доноры вряд ли пойдут на такой шаг. Напомним, что по проекту Digital-CASA Кыргызстану выделялось $25 миллионов в виде кредита и столько же в виде гранта.

За счет его реализации бюджет также мог дополнительно получить до $10 миллионов от уплаты налогов и социальных отчислений.

Если проект отменят, то страна потеряет эти деньги. Кроме того, придется выплатить проценты за резервирование неснятого остатка средств финансирования. Могут значительно замедлиться темпы реализации госполитики цифровой трансформации экономики. На утверждение с донором нового проекта и ратификацию может уйти как минимум два года.

Напомним, что цель проекта Digital CASA заключается в расширении доступа к интернету наряду с привлечением в сектор частных инвестиций и повышением потенциала государства в части предоставления цифровых государственных услуг.

Проект состоит из четырех компонентов:

— региональная инфраструктура цифровой связанности — $21 миллион;

— региональные центры обработки данных, цифровые платформы и интеллектуальные решения — $18,1 миллиона;

— создание благоприятных условий для цифровой экономики — $8,4 миллиона;

— управление проектом — $2,5 миллиона.