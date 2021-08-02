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Власть

Ректоров вузов должен назначать президент. Очередная депутатская инициатива

Депутат парламента Улугбек Ормонов предлагает отказаться от прямых выборов ректоров государственных вузов и инициирует поправки в Закон «Об образовании».

По его словам, следует поменять подход. Он предлагает, чтобы руководители государственных высших учебных заведений, имеющих статус «национальный», назначались и освобождались от должности президентом страны.

«Главы государственных вузов, за исключением специализированных или уполномоченных государственных органов в области внутренних дел, иностранных дел и обороны, назначаются и освобождаются от должности руководством профильного ведомства», — добавил Улугбек Ормонов.

Депутат также считает, что ректоры должны назначаться на должность сроком на пять лет. Один и тот же не может быть назначен более двух сроков подряд.

Он объяснил, почему выступает против прямых выборов. По его мнению, в ходе кампании весь преподавательский состав начинает делиться на земляков, друзей и родственников. Проведение выборов руководителей государственных высших учебных заведений является одним из коррупционных рисков в области образования.

По словам инициатора поправок, основными коррупционными проявлениями при проведение выборов руководителей государственных вузов становится землячество и родство; подкуп голосов; использование административного ресурса.

Поэтому, как считает Улугбек Ормонов, органам государственной власти необходимо самостоятельно назначать ректоров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202852/
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