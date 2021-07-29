В парламенте предложили увеличить пенсионный возраст военных. Минобороны против

В Жогорку Кенеше предложили увеличить пенсионный возраст военных с 43 до 45 лет. На заседании парламента вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев сообщил, что соответствующие изменения нужно внести в Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах».

По словам первого заместителя министра обороны Нурлана Кирешеева, ведомство против инициативы депутата.

«У нас 2 тысячи 3 офицера, из них 1 тысяча 767 — молодые. Звания подполковника получают в возрасте 36-37 лет. Если примите этот проект, то есть риск, что пожилые офицеры долго будут занимать должность, и у молодых не будет возможности расти. У нас будет застой кадров. И это может привести к оттоку молодых профессиональных кадров», — сказал он.