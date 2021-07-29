Инвентаризация законодательства. Госорганы завершили оценку законов

В рамках инвентаризации законодательства государственные органы завершили оценку законов. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра юстиции Зарема Аскарова.

По ее словам, инвентаризация состоит из трех этапов. На сегодня завершен первый: оценены 299 из 356 законов на предмет соответствия критериям, они внесены на рассмотрение Министерства юстиции.

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«Оцененные законы проходят трехэтапное рассмотрение, а именно рассматриваются руководителями подгрупп, далее экспертной рабочей группой и в конечном итоге Межведомственной экспертной рабочей группой», — рассказала Зарема Аскарова.

Отмечается, что на втором этапе госорганы совместно с независимыми экспертами и гражданским обществом должны утвердить План разработки, в котором отражается список законов, которые требуют внесения изменений или признания утратившими силу.

«После утверждения плана необходимо начать процесс разработки проектов законов, по итогам оценок, утвержденных Межведомственной экспертной группой по инвентаризации законодательства», — сказала замминистра Зарема Аскарова.

На последнем этапе Минюст планирует утвердить два пакета законопроектов «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» и «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики».