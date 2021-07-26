В госрезиденции в Чолпон-Ате строят конференц-зал за 112 миллионов сомов

В государственной резиденции № 2 в Чолпон-Ате уже два месяца ведется строительство конференц-зала. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам.
Общая стоимость проекта составляет 112 миллионов сомов. Заместитель министра экономики и финансов Мирлан Байгончоков рассказал, что его частично финансирует Россия. РФ выделяет Кыргызстану грант в 44,5 миллиона сомов для строительства конференц-зала и на закупку телекоммуникационного оборудования и аппаратуры для видеонаблюдения.
Заместитель управляющего делами президента и кабинета министров Тилек Батырканов добавил, что конференц-зал сдадут в эксплуатацию 15 августа. Там пройдет первое заседание.
«Конференц-зал рассчитан на 300 человек. Будет как конгресс-холл в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке», — отметил Тилек Батырканов, отвечая на вопросы депутатов.
В итоге парламентарии одобрили ратификацию соглашения.