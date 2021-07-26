13:18
USD 84.23
EUR 99.16
RUB 1.14
Власть

В госрезиденции в Чолпон-Ате строят конференц-зал за 112 миллионов сомов

В государственной резиденции № 2 в Чолпон-Ате уже два месяца ведется строительство конференц-зала. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам.

Общая стоимость проекта составляет 112 миллионов сомов. Заместитель министра экономики и финансов Мирлан Байгончоков рассказал, что его частично финансирует Россия. РФ выделяет Кыргызстану грант в 44,5 миллиона сомов для строительства конференц-зала и на закупку телекоммуникационного оборудования и аппаратуры для видеонаблюдения.

Заместитель управляющего делами президента и кабинета министров Тилек Батырканов добавил, что конференц-зал сдадут в эксплуатацию 15 августа. Там пройдет первое заседание.

«Конференц-зал рассчитан на 300 человек. Будет как конгресс-холл в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке», — отметил Тилек Батырканов, отвечая на вопросы депутатов. 

В итоге парламентарии одобрили ратификацию соглашения.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/202112/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за штурм дома Атамбаева
Бишкекчане требуют, чтобы горкенеш отчитался, куда потратили 150 миллионов сомов
Займы Кыргызстана. Как миллионы долларов теряются в казне, но не приносят пользу
Школы, больницы, планшеты. На что можно было потратить деньги вместо выборов
Больше половины кредитов МВФ и АБР в Кыргызстане потратили на зарплаты
Цифра дня. 14 миллиардов сомов составили потери бюджета с начала года
Секвестированный бюджет. На что будет жить Кыргызстан
Минфин призвал госучреждения Кыргызстана пересмотреть свои расходы
Потери бюджета Кыргызстана до конца года превысят 30 миллиардов сомов
Расходы Минздрава и ФОМС финансируют в приоритетном порядке
Популярные новости
Кто должен покинуть большую политику&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос Кто должен покинуть большую политику — Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение
Жапаров и&nbsp;Ташиев не&nbsp;могут поделить власть. Экс-чиновник о&nbsp;текущем моменте Жапаров и Ташиев не могут поделить власть. Экс-чиновник о текущем моменте
Пели оды Садыру Жапарову. Дастан Бекешев о&nbsp;встрече депутатов с&nbsp;президентом Пели оды Садыру Жапарову. Дастан Бекешев о встрече депутатов с президентом
Бизнес
Интервью с&nbsp;председателем правления ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Азизбеком Оморкуловым Интервью с председателем правления ОАО «РСК Банк» Азизбеком Оморкуловым
Вакцинируйся от&nbsp;COVID-19 и&nbsp;получи 10&nbsp;гигабайт в&nbsp;подарок в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»
Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Темная тема в&nbsp;мобильном приложении MegaPay Вы просили — мы сделали! Темная тема в мобильном приложении MegaPay
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
26 июля, понедельник
13:10
Депутатам парламента снова разрешено объединяться в группы Депутатам парламента снова разрешено объединяться в гру...
13:08
В госрезиденции в Чолпон-Ате строят конференц-зал за 112 миллионов сомов
12:47
У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест
12:19
Из первых рук. На заметку мигранту: как остаться в России, не нарушая законы
12:00
Поднявшиеся на пьедестал. Кыргызстанцы, ставшие чемпионами и призерами Олимпиад