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Власть

Законопроект об особом статусе Баткена принят в трех чтениях

Законопроект об особом статусе Баткена принят сегодня на заседании Жогорку Кенеша в трех чтениях.

Планируется, что после придания особого статуса региону будет введен специальный режим осуществления государственных закупок товаров и предложены льготы по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению Баткенской области.

Было также отмечено, что в рамках данного законопроекта предусмотрено усиление полномочий представителя кабмина в Баткенской области:

  • особыми функционально-административными, организационно-распорядительными полномочиями и особым статусом;
  • полномочиями по координации деятельности территориальных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и взаимодействию с правоохранительными органами и силовыми структурами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201861/
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