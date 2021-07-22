Законопроект об особом статусе Баткена принят в трех чтениях

Законопроект об особом статусе Баткена принят сегодня на заседании Жогорку Кенеша в трех чтениях.

Планируется, что после придания особого статуса региону будет введен специальный режим осуществления государственных закупок товаров и предложены льготы по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению Баткенской области.

Было также отмечено, что в рамках данного законопроекта предусмотрено усиление полномочий представителя кабмина в Баткенской области: