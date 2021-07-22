Законопроект об особом статусе Баткена принят в трех чтениях

Законопроект об особом статусе Баткена принят сегодня на заседании Жогорку Кенеша в трех чтениях.
Планируется, что после придания особого статуса региону будет введен специальный режим осуществления государственных закупок товаров и предложены льготы по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению Баткенской области.
Было также отмечено, что в рамках данного законопроекта предусмотрено усиление полномочий представителя кабмина в Баткенской области:
- особыми функционально-административными, организационно-распорядительными полномочиями и особым статусом;
- полномочиями по координации деятельности территориальных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и взаимодействию с правоохранительными органами и силовыми структурами.