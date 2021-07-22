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Власть

Сроком до 60 дней. Внесены изменения в закон о безвизовом режиме

Внесены изменения в Закон «О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Уточняется, что Садыр Жапаров подписал документ. Он принят в целях всесторонней активизации двусторонних отношений с рядом стран и содействия стимулированию развития туризма.

Законом установлен перечень государств, в отношении которых вводится безвизовый режим сроком до 60 дней, он пополнен девятью новыми странами (Албания, Болгария, Вьетнам, Израиль, Кипр, Северная Македония, Румыния, Таиланд, Мексика).

Кроме того, закон дополняется нормой, согласно которой в целях обеспечения национальной безопасности и охраны здоровья граждан кабинет министров вправе полностью или частично приостанавливать действие безвизового режима въезда в республику по согласованному предложению уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами национальной безопасности, в области здравоохранения и сфере иностранных дел. Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201850/
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