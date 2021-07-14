19:40
USD 84.74
EUR 100.41
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В парламенте спорят, кто виноват в политическом кризисе: ЦИК или партии

На заседании Жогорку Кенеша возник спор между главой Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой и депутатом Мирланом Жеенчороевым.

Нардеп попросил главу ЦИК не обвинять только парламент в политическом кризисе. «В политике очень большая проблема — хамелеоны. Вы в свое время лоббировали семипроцентный барьер против пяти. Сейчас все вину возлагаете на парламент. Народ недоволен именно нечестными выборами. Закрывали глаза на подкуп и админресурс. Еще даете интервью, что партии в парламенте дискредитировали себя», — сказал он.

Нуржан Шайлдабекова попросила депутата не распространять недостоверную информацию. «Я не давала такое интервью. Не отвечаю за интерпретацию моих слов в СМИ. Но я не отказываюсь от слов, разве это не так?» — заявила она.

«ЦИК коррумпирована», — прокричал в ответ Мирлан Жеенчороев.

Отметим, ранее Нуржан Шайлдабекова заявила, что партии дискредитировали партийную систему и теперь вынужденно меняется законодательство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201147/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Нуржан Шайлдабекова: Партийную систему дискредитировали сами политорганизации
Что делать? В Конституции не прописана процедура выборов по смешанной системе
Процедура решения спорных моментов по одномандатным округам не доработана
Аннулировать итоги выборов в Бишкеке для трех партий требуют в «Ынтымаке»
Интриганов и бездельников в Жогорку Кенеш не пускать — предлагает депутат
$1 миллион за место в списке готовы платить желающие попасть в новый созыв ЖК
Использование религиозной тематики в агитации на выборах предлагают запретить
В Кыргызстане хотят разрешить осужденным голосовать на выборах
Будут ли отменены итоги повторных выборов? Комментарий ЦИК
Повторные выборы. Почему избиратели не ходят голосовать?
Популярные новости
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Инцидент в&nbsp;&laquo;Манасе&raquo;. Депутата Дастана Бекешева пытались не&nbsp;выпустить из&nbsp;страны Инцидент в «Манасе». Депутата Дастана Бекешева пытались не выпустить из страны
Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся&nbsp;&mdash; Фарид Ниязов Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся — Фарид Ниязов
Кабмин опять предлагает продать MegaCom. ГКНБ и&nbsp;Камчыбек Ташиев против Кабмин опять предлагает продать MegaCom. ГКНБ и Камчыбек Ташиев против
Бизнес
MegaCom на&nbsp;страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от&nbsp;COVID-19 MegaCom на страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от COVID-19
Лучшие модели холодильников для компактных кухонь Лучшие модели холодильников для компактных кухонь
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: откройте карту VisaClassic всего за&nbsp;100 сомов в&nbsp;год! Акция от «Бакай Банка»: откройте карту VisaClassic всего за 100 сомов в год!
Недвижимость в&nbsp;Алании. Цены и&nbsp;условия для кыргызстанцев Недвижимость в Алании. Цены и условия для кыргызстанцев
14 июля, среда
19:24
Дом в Тогуз-Булаке. В «Северэлектро» объяснили, откуда баснословные суммы долга Дом в Тогуз-Булаке. В «Северэлектро» объяснили, откуда...
19:23
В парламенте спорят, кто виноват в политическом кризисе: ЦИК или партии
19:20
Дело Эндрю Качинса. Экс-президент АУЦА признает свою вину частично
19:19
Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные
19:06
Дело Эндрю Качинса. В съемной квартире экс-президента АУЦА нашли гашиш