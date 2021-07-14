В парламенте спорят, кто виноват в политическом кризисе: ЦИК или партии

На заседании Жогорку Кенеша возник спор между главой Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой и депутатом Мирланом Жеенчороевым.

Нардеп попросил главу ЦИК не обвинять только парламент в политическом кризисе. «В политике очень большая проблема — хамелеоны. Вы в свое время лоббировали семипроцентный барьер против пяти. Сейчас все вину возлагаете на парламент. Народ недоволен именно нечестными выборами. Закрывали глаза на подкуп и админресурс. Еще даете интервью, что партии в парламенте дискредитировали себя», — сказал он.

Нуржан Шайлдабекова попросила депутата не распространять недостоверную информацию. «Я не давала такое интервью. Не отвечаю за интерпретацию моих слов в СМИ. Но я не отказываюсь от слов, разве это не так?» — заявила она.

«ЦИК коррумпирована», — прокричал в ответ Мирлан Жеенчороев.

Отметим, ранее Нуржан Шайлдабекова заявила, что партии дискредитировали партийную систему и теперь вынужденно меняется законодательство.