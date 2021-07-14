Что делать? В Конституции не прописана процедура выборов по смешанной системе

В Конституции не указано проведение выборов в Жогорку Кенеш по одномандатному округу. Об этом на заседании парламента сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, в Основном законе лишь упоминается число депутатов — 90.

«А как тогда будет, если парламент примет закон о проведении выборов по смешанной системе?» — спросил депутат Калдарбек Баймуратов.

Нуржан Шайдабекова на вопрос не ответила.

Напомним, в новом законе о выборах прописано, что 55 депутатов Жогорку Кенеша избираются по партийным спискам, 35 — по одномандатным округам.