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Власть

Процедура решения спорных моментов по одномандатным округам не доработана

Процедура решения спорных моментов по одномандатным округам не доработана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что в новом избирательном законодательстве повторные выборы в одномандатных округах не предусмотрены.

«Если кандидаты наберут одинаковое количество голосов, не знаю, как быть. Этот момент не доработан. Такие споры есть и на местных выборах. Есть правила, когда мандат получает тот, кто первым зарегистрировался», — сказала Нуржан Шайлдабекова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201129/
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