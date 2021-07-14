Процедура решения спорных моментов по одномандатным округам не доработана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что в новом избирательном законодательстве повторные выборы в одномандатных округах не предусмотрены.

«Если кандидаты наберут одинаковое количество голосов, не знаю, как быть. Этот момент не доработан. Такие споры есть и на местных выборах. Есть правила, когда мандат получает тот, кто первым зарегистрировался», — сказала Нуржан Шайлдабекова.