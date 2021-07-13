В Кыргызстане предлагают полную декриминализацию экономических преступлений

Заместитель бизнес-омбудсмена Нурлан Мусуралиев просит предусмотреть в Кодексе полную декриминализацию экономических преступлений. Это он озвучил на парламентских слушаниях по обсуждению проектов Уголовного кодекса и Кодекса о нарушениях против порядка управления.

По его словам, национальная стратегия развития Кыргызстана на 2018-2040 годы устанавливает, что для обеспечения защиты предпринимателей будет проведена полная декриминализация экономических преступлений. «Об этом также сказано в указе президента Садыра Жапарова. Глава государства постановил, чтобы кабмин в течение трех месяцев внес пакет законопроектов по декриминализации экономических преступлений», — отметил Нурлан Мусуралиев.

Специалисты секретариата бизнес-омбудсмена проанализировали новый проект УК КР в части экономических преступлений на соответствие этим двум важнейшим документам.

«В Уголовном кодексе 1993 года содержалось 47 видов преступлений в сфере экономики. В действующем Уголовном кодексе, принятом в 2017 году, 22 вида экономических преступлений. То есть налицо снижение. Новый же проект содержит пять дополнительных экономических преступлений. По нашему мнению, криминализация экономических преступлений в новом проекте УК КР составляет 23 процента. Наблюдается тенденция криминализации вместо декриминализации», — рассказал заместитель бизнес-омбудмена.