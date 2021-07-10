Повторные выборы. Садыр Жапаров проголосовал вне помещений

Президент Садыр Жапаров сегодня, 10 июля, проголосовал на повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша вне помещений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров проголосовал на повторных выборах депутатов местных кенешей вне помещений

«Участковая избирательная комиссия организовала выездное голосование в связи с тем, что у одного из сотрудников личной охраны главы государства накануне была выявлена коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.

У самого президента результат ПЦР-теста на наличие коронавируса отрицательный, но, согласно рекомендациям эпидемиологов, Садыру Жапарову как непосредственно контактному лицу следует соблюсти режим самоизоляции для того, чтобы не подвергать риску здоровье окружающих.

Глава государства призвал граждан страны выполнить свой гражданский долг, проголосовав на повторных выборах депутатов городских кенешей.

«Президент Садыр Жапаров отметил, что участие в выборах — это показатель ответственной гражданской позиции, заботы о будущем страны», — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 июля 2021 года состоятся повторные выборы депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского городских кенешей.

Согласно статье 33 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», участковые избирательные комиссии обеспечивают возможность голосования вне помещения для голосования за один календарный день до дня голосования избирателям, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или по иным указанным в законе причинам не могут прибыть на избирательный участок для голосования.