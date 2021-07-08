Экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов выплатил государству 125 миллионов сомов

ГКНБ оценил ущерб государству экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова в 150 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил Камчыбек Ташиев.

По его словам, Азиз Суракматов уже выплатил 125 миллионов сомов.

«Осталось еще 25 миллионов, потом мы его выпустим», — сказал Камчыбек Ташиев.

Решением Первомайского районного суда экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов содержится в СИЗО ГКНБ.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы подозревают Азиза Суракматова в незаконном обогащении. По версии следствия, его активы и активы его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются в сумму свыше $50 миллионов.