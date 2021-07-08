Обливают грязью президента. Глава ГКНБ призвал быть осторожными с высказываниями

«Осенью революции не будет», — заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, общество радикализируется и растет чувство безнаказанности.

«Я хочу через вас (журналистов. — Прим. 24.kg) их предупредить. По интернету безнаказанно кричат, обливают грязью главу государства и других, призывают к перевороту. Каждого из вас мы берем на учет. Остановитесь. Сейчас составляем соглашение с другими странами, чтобы привезти сюда тех, кто пишет сидя за границей и призывает к революции. Например, в Жогорку Кенеше один из депутатов постоянно кричит, что за Орхана Инанды будем нести ответственность. Да, мы ответим. Надо быть осторожными с такими словами», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ заявил, что власть революции не допустит.

«На первый план выходит политический экстремизм. Собираются, сидят и обсуждают, что осенью пройдут парламентские выборы и будет революция. Мы революцию не допустим, народная власть этого не позволит. Мы уйдем без революции», — сказал он.