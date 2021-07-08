Камчыбек Ташиев признал, что вопрос о спорных участках остается нерешенным

По спорным участкам на кыргызско-таджикской границе пока нет окончательного решения. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ, глава межправительственной комиссии по демаркации и делимитации отдельных участков госграницы Камчыбек Ташиев.

По его словам, в соответствии с протоколом, подписанным 1 мая 2021 года, проводится делимитация участка длиной 36 километров в районе Кулундунского айыльного округа Лейлекского района Баткенской области.

«Последним протоколом принято решение по участкам, которые не являются спорными. Это, можно сказать, поля и горы, которые соответствуют картам 1991 года. 36 километров определили до айыльного округа Кулунду. По спорным участкам соглашения еще нет», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ отметил, что вопрос границы обсуждался и во время визита президента Садыра Жапарова в Душанбе.

«Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров 5-6 часов тет-а-тет обсуждали границу на основании документов и карт. Но пока нет продвижений», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он считает, что страны Центральной Азии должны придерживаться Алматинской декларации, подписанной в 1991 году.

«Эту декларацию подписали 6-7 стран. Это закон. Его надо исполнять. Но наши соседи хотят по-другому», — сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, Алматинская декларация была подписана 21 декабря 1991 года 11 бывшими республиками СССР. В ней зафиксированы положения о взаимодействии созданного 8 декабря Содружества Независимых Государств (СНГ).