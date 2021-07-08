В Кыргызстане выделено 4 тысячи 131 бюджетное место на обучение в вузах

В Кыргызстане на новый учебный год выделено 4 тысячи 131 бюджетное место в вузах. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
По ее данным, решение подписал председатель кабмина Улукбек Марипов.
В соответствии с заявками министерств и ведомств бюджетные места распределили следующим образом:
- Министерство образования и науки — 2 тысячи 309;
- Министерство здравоохранения и социального развития — 1 тысяча 335;
- Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики — 427;
- Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций — 60.