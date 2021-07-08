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Власть

В Кыргызстане выделено 4 тысячи 131 бюджетное место на обучение в вузах

В Кыргызстане на новый учебный год выделено 4 тысячи 131 бюджетное место в вузах. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

По ее данным, решение подписал председатель кабмина Улукбек Марипов.

В соответствии с заявками министерств и ведомств бюджетные места распределили следующим образом:

  • Министерство образования и науки — 2 тысячи 309;
  • Министерство здравоохранения и социального развития — 1 тысяча 335;
  • Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики — 427;
  • Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций — 60.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200292/
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