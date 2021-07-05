Что за самодеятельность? Эксперты клиники «Адилет» раскритиковали Минюст

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову в связи с инвентаризацией законодательства после вступления в действие новой редакции Конституции.

Она обратила внимание на то, что 30 июня в Министерстве юстиции состоялось второе заседание экспертной подгруппы по вопросам государственного устройства. Было объявлено, что «руководство министерства самостоятельно распределило законы, подлежащие оценке, между ее членами».

«Решение не выдерживает никакой критики. Министерство юстиции абсолютно не учитывает, что в праве, как и в любой другой отрасли, существует понятие специализации. Так, например, Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» будут оценивать представители гражданского общества, аппаратов Жогорку Кенеша и акыйкатчи. Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» было поручено оценивать подгруппе с аналогичным составом, в которой нет представителей института адвокатуры. Напомню, что в соответствии с указом президента от 8 февраля инвентаризация законов проводится на предмет соответствия Конституции, принципам социальной справедливости и партнерства, необходимости, целесообразности и эффективности, достаточности регулирования предмета, устранения внутренних противоречий и коллизий, пробелов в праве. Таким образом, члены подгрупп должны также проанализировать практику применения каждого закона, чтобы иметь возможность делать выводы относительно соответствия либо несоответствия перечисленным критериям», — напомнила Чолпон Джакупова.

Качество оценки изначально может ставиться под сомнение, поскольку руководство Минюста поручает провести анализ законов тем, кто не является специалистом в соответствующих отраслях. Чолпон Джакупова

Она отметила, что игнорирование специализации членов подгрупп позволяет уже сейчас прогнозировать, что цели инвентаризации, поставленные в указе президента, не будут достигнуты.

«В целях обсуждения вопросов инвентаризации я дважды встречалась с министром юстиции Чынбаевой, и в ходе встреч мне было обещано, что наши предложения будут рассматриваться объективно с предоставлением ответов в установленные сроки. К сожалению, никаких ответов мы не получили», — отметила глава «Адилета».

Правозащитник считает, что подобные решения и действия Министерства юстиции позволяют предположить, что включение представителей гражданского общества в составы подгрупп является лишь имитацией сотрудничества с общественностью.

Эти обстоятельства демонстрируют полное отсутствие навыков государственного управления у руководства Министерства юстиции.

Чолпон Джакупова подчеркнула, что в последние месяцы в обществе все чаще звучат разочарования в связи со значительным падением качества работы Минюста.

Перечисленные выше недочеты, по ее мнению, существенным образом повышают риски формирования некачественного законодательства в процессе его инвентаризации. В будущем это может привести к серьезным проблемам для граждан.

Юрист указала и на то, что после октябрьских событий 2020 года и до настоящего времени на сайте Жогорку Кенеша не работает важнейший раздел «Законопроекты».

«Именно в этом разделе граждане могли увидеть текст законопроектов в том виде, в котором они были внесены в парламент, сопроводительные документы к ним, кем и когда они были внесены, дальнейшее движение документов, заключения экспертиз, позиции государственных органов, решения комитетов и постановления Жогорку Кенеша, а также окончательные тексты принятых законов с внесенными в них изменениями», — отметила Чолпон Джакупова.

Глава «Адилет» сказала, что предоставление указанной информации является обязанностью государства. Она попросила президента как гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина оказать содействие в обеспечении прав кыргызстанцев на участие в управлении государством путем предоставления актуальной информации обо всех законопроектах и других важных решениях, принимаемых органами власти.