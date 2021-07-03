Чот башкача кетип баратат. В ЖК поступил законопроект о кабмине со странностями

Президент направил в парламент законопроект «О кабинете министров Кыргызской Республики». Депутаты должны принять документ, чтобы привести работу кабмина (ранее — правительство) в соответствие с новой Конституцией, принятой 11 апреля 2021 года.

Поступивший в Жогорку Кенеш проект, по словам нардепа Дастана Бекешева, вызывает много вопросов. Он напомнил, что по вступившему в силу Основному закону председатель кабинета министров одновременно является руководителем администрации президента. Однако в документе, который раздали депутатам, об этом ни слова. «Какую-то кашу вписали в Конституцию, теперь сами не знают, как расхлебывать», — высказался Дастан Бекешев в своем telegram-канале.

Законопроект как-то так написан, как будто президент вправе возглавлять исполнительную ветвь власти, заседать в кабинете министров. Дастан Бекешев

«Вообще-то это его обязанность, а не право. По Конституции, которую они сами и написали, так прописано — обязанность. А в этом законопроекте оформлено как право: захотел — пришел, захотел — председательствует, а не захотел — не пришел. Тогда председательствует глава кабинета министров. Непонятно, что это? Когда ему удобно, президент пришел, посидел, покомандовал и ушел? А когда неудобно, допустим, кризис в стране, тогда не пришел, его нет просто. В этом случае отвечает председатель кабмина, и виноват в кризисе он же», — недоумевает Дастан Бекешев.

Согласно главе III «Исполнительная власть Кыргызской Республики» новой Конституции исполнительную власть в стране осуществляет президент; структуру и состав кабинета министров определяет исключительно президент; руководит деятельностью исполнительной власти, дает поручения кабинету министров и его подчиненным органам, контролирует выполнение его поручений, отменяет акты кабмина и подчиненных ему органов, временно отстраняет членов кабмина от должности — президент; председательствует на заседаниях кабинета министров — президент.