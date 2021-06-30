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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Что она несет? СМИ заинтересованы в распространении лжи, заявляет Асылбаева

Законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации» направлен на нравственное очищение страны, заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша его инициатор депутат Гульшат Асылбаева.

По ее словам, эта инициатива никак не затрагивает свободу слова.

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«Политическая стабильность, экономическое процветание зависят от нравственного уровня населения. Если человек не анонимный аккаунт и не пишет оскорбительные посты, то это (законопроект. — Прим. 24.kg) его не касается. Благодарю блогеров и СМИ, которые распространяют принципы свободы слова. Меня удивляют и настораживают другие средства массовой информации, которые выступают против (этой инициативы. — Прим. 24.kg). Это говорит об их заинтересованности в распространении ложной и недостоверной информации», — заявила Гульшат Асылбаева.

Она добавила, что против законопроекта митингуют люди, которые защищают ложь и оскорбления, распространяемые через фейковые аккаунты в соцсетях.

«Кто выходит на митинг? Почему люди защищают ложь и оскорбления от фейков? Это разве позиция нашего государства? На улицу выходят те, кто заинтересован в том, чтобы этот законопроект отклонили. Например, Рита Карасартова. Что она сделала для страны?» — сказала Гульшат Асылбаева.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».

Журналисты, СМИ, гражданские активисты, неравнодушные кыргызстанцы призывают президента Садыра Жапарова отклонить очередную скандальную инициативу Асылбаевой, законопроект которой направлен на ущемление свободы слова и является антиконституционным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199426/
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