Проверять на детекторе лжи новых сотрудников прокуратуры предлагает депутат

При наборе кадров в органы прокуратуры необходимо использовать новые технологии. С таким предложением сегодня на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Чингиз Макешов.

Он отметил, что надзор над законностью зависит от сотрудников.

«Сколько бы мы не писали законы, их реализация и исполнение зависят от работников прокуратуры. Поэтому я предлагаю при наборе на работу внедрить новые технологии. Например, обязательное прохождение проверки на детекторе лжи. Это уже дает свой результат в мировой практике. Процедуру можно прописать в законе», — заявил Чингиз Макешов.

Генпрокурор Курманкул Зулушев пообещал рассмотреть предложение депутата.

Проект новых кодексов направлен на голосование в первом чтении.