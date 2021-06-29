Ситуация на границе. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили самый важный вопрос

Сегодня Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели двусторонние переговоры в расширенном формате в рамках визита президента Кыргызстана в Душанбе.

По данным пресс-службы главы КР, лидеры стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, сотрудничество в обеспечении безопасности на приграничных участках и взаимодействие в сфере борьбы с внешними угрозами в рамках региональных и международных организаций.

В том числе обсуждены вопросы по кыргызско-таджикской государственной границе.

Эмомали Рахмон отметил, Таджикистан и Кыргызстан активно взаимодействуют на международных площадках, прежде всего, в рамках ООН, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, СНГ. Он акцентировал внимание на том, что, безусловно, основной вопрос двусторонних отношений связан с делимитацией, демаркацией линии государственный границы.

«Многолетняя подвешенность этого вопроса убеждает в необходимости скорейшего нахождения взаимоприемлемого для обеих сторон решения», — сказал он.

По его словам, последний инцидент на границе наглядно показал, что сторонам надо исключительно путем переговоров, с учетом транснациональных интересов поступательно решать вопросы границ.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызская Республика высоко ценит взаимоотношения с Республикой Таджикистан.

«Мы всегда заявляли, что всестороннее развитие кыргызско-таджикских отношений, углубление взаимовыгодного многопланового сотрудничества, а также укрепление добрососедских отношений и равноправного партнерства с Таджикистаном отвечают долгосрочным приоритетам внешней политики Кыргызстана. Выше отмеченное остается актуальным и сегодня. Тем более что наши стороны пережили нежелательный конфликт, который причинил боль и ущерб обеим сторонам. Я верю, что у нас хватит мудрости разрешить эту ситуацию во благо двух народов», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он акцентировал внимание на том, что скорейшее согласование и решение вопросов по делимитации кыргызско-таджикской государственной границы и подписание соответствующего договора откроют новые грани и будут способствовать активизации всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Глава государства отметил важность укрепления доверия между народами двух стран, особенно в районе границы, продолжения работ по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых деструктивных действий, направленных на разжигание межнациональной розни и усиление напряженности среди местного населения.

Садыр Жапаров также отметил, что в целях активизации сотрудничества между регионами двух стран важна практическая реализация соглашений о побратимских отношениях, а также плана сотрудничества между Баткенской и Согдийской областями.

Стоит отметить, что встреча двух президентов в формате тет-а-тет длилась более шести часов.