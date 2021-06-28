Визит Садыра Жапарова в Туркменистан. Президент доволен итогами переговоров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил удовлетворение итогами состоявшихся переговоров с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что сегодня Кыргызстан и Туркменистан продемонстрировали свою приверженность и стремление к тесному и многоплановому диалогу, что отвечает коренным интересам народов двух стран. Он отметил, что двусторонние переговоры прошли насыщенно и плодотворно, обсуждены ключевые вопросы развития кыргызско-туркменских отношений, перспективы дальнейшего расширения и углубления стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, транзитно-логистической, культурно-гуманитарной и других сферах взаимодействия, а также состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

«По многим вопросам стороны пришли к взаимному пониманию, достигли договоренностей с учетом интересов обеих стран, а по некоторым намечены дальнейшие пути решения. Мы подтвердили долгосрочный стратегический характер нашего сотрудничества и выразили готовность сделать все необходимое для его упрочения и раскрытия большого потенциала двустороннего партнерства. Мы сосредоточили свое внимание на тех направлениях, где совместные усилия способны дать наибольший эффект, прежде всего речь шла о торгово-экономических и инвестиционных связях, сотрудничестве в энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной сферах. В целях диверсификации торгово-экономического сотрудничества выразили стремление к наращиванию взаимной торговли, открытию совместных предприятий и развитию промышленной кооперации», — сказал Садыр Жапаров.

Президенты обменялись мнениями по международной и региональной тематике, представляющей взаимный интерес.

Президент КР заявил, что две страны занимают совпадающие или близкие позиции по многим ключевым вопросам международной политики. Они всегда поддерживают инициативы друг друга. На переговорах главы двух государств обсудили вопросы, связанные с предстоящими мероприятиями, в том числе по организации очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Помимо этого, президенты рассмотрели вопросы расширения договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия. По итогам встречи подписан ряд документов в торгово-экономической сфере, в области образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также по сотрудничеству внешнеполитических ведомств.

Стороны приветствовали проведение взаимных Дней культуры с учетом улучшения эпидемиологической ситуации в странах.

«Уверен, что все наши договоренности и обсужденные вопросы будут успешно реализованы. В этой связи нам предстоит еще многое сделать, у нас есть и желание, и стремление развивать динамичное и взаимовыгодное плодотворное сотрудничество с братским Туркменистаном по всем направлениям. Сегодняшний визит подтверждает, что в лице Туркменистана Кыргызстан имеет надежного друга и стратегического партнера», — заключил Садыр Жапаров.