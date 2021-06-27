Садыр Жапаров отправился в Туркменистан. Состав делегации Кыргызстана

Садыр Жапаров сегодня вылетел с двухдневным официальным визитом в Туркменистан, сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в рамках визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Намечено обсуждение приоритетных направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальных вопросов взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

Глава государства также примет участие в работе кыргызско-туркменского экономического форума, осмотрит выставку экспортных товаров Туркменистана.

Кроме того, Садыр Жапаров посетит мавзолей первого президента Сапармурата Ниязова и мечеть Turkmenbashynin Ruhy Metjidi, возложит венок к монументу независимости Туркменистана.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики: