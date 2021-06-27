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Власть

Садыр Жапаров отправился в Туркменистан. Состав делегации Кыргызстана

Садыр Жапаров сегодня вылетел с двухдневным официальным визитом в Туркменистан, сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в рамках визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Намечено обсуждение приоритетных направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальных вопросов взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.
Глава государства также примет участие в работе кыргызско-туркменского экономического форума, осмотрит выставку экспортных товаров Туркменистана.

Кроме того, Садыр Жапаров посетит мавзолей первого президента Сапармурата Ниязова и мечеть Turkmenbashynin Ruhy Metjidi, возложит венок к монументу независимости Туркменистана.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

  • министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
  • заместитель председателя кабинета министров – министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;
  • заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Туркменистане Талант Cултанов;
  • министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
  • министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
  • заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199032/
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